National Interest рассказал о "настоящем оружии Судного дня"

National Interest рассказал о российском атомном подводном крейсере стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Издание называет крейсер "настоящим оружием Судного дня".

Автор статьи также сообщает об успешном залповом пуске четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в конце мая 2018 года.

Журналист сравнивает "Юрия Долгорукого" с его аналогами из других стран и приходит к выводу, что российский подводный крейсер справиться ос своей задачей по разрушению городов противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.

Самый крупный современный ракетный подводный крейсер - головной корабль проекта 955 "Борей". 8 подводных лодок "Борей" способны одновременно патрулировать Тихий и Северный Ледовитый океан.

Фото: ru. wikipedia.org

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