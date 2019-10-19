Турция обвиняет курдов в нарушении перемирия в Сирии

В министерстве обороны Турции заявили, что курды неоднократно нарушали договоренности по перемирию в безопасной зоне на севере Сирии. В ведомстве отмечают, что пока турецкие военные полностью соблюдают достигнутые договоренности, члены Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов продолжают совершать нападения.

По информации турецкого Минобороны за последние 36 часов курды совершили 14 атак на турецких военнослужащих. Ранее Турция и Соединенные Штаты договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на севере Сирии, чтобы у курдов была возможность отвести свои силы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Он отдал приказ турецким военным занять позиции на севере Сирии. Военнослужащие уже нанесли авиаудары по по городу Рас-эль-Айн. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал.

Эрдоган отметил, что задача турецких военнослужащих в регионе - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на южных границах Турции, а также принести мир и спокойствие на север Сирии. Соответствующая публикация появилась в официальном Twitter-аккаунте турецкого лидера.

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