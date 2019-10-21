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Источник Правда.Ру

На военных учениях с участием Путина при запуске ракеты произошел сбой

Силовые структуры » Министерство обороны print

В ходе проведения учений стратегических ядерных сил "Гром-2019", финальным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла нештатная ситуация: атомный подводный крейсер выпустил только одну межконтинентальную баллистическую ракету, хотя был запланирован выпуск двух, сообщают "Ведомости".

Ранее было анонсировано два пуска.

Но 17 октября атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" выпустил только одну ракету. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки. 

Сообщается, что, возможно, это было связано с отказом системы, через которую проходит команда о пуске.

Как сообщают "Ведомости", ракеты, находившиеся на подлодке, входят в состав комплекса Д-9Р, который устанавливался во времена СССР на подлодках проекта "Кальмар".

Подводный крейсер К-44 "Рязань"  — последняя подлодка данного типа, остальные утилизировали или планируют утилизовать.

МБР находятся на вооружении более 40 лет, и они не могут давать 100%-й результат.

Специальная комиссия будет разбираться в причинах произошедшего.

Фото: twitter.com

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Темы владимир путин военные учения подводная лодка нештатная ситуация атомный подводный крейсер межконтинентальная баллистическая ракета
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