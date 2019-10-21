В ходе проведения учений стратегических ядерных сил "Гром-2019", финальным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла нештатная ситуация: атомный подводный крейсер выпустил только одну межконтинентальную баллистическую ракету, хотя был запланирован выпуск двух, сообщают "Ведомости".
Ранее было анонсировано два пуска.
Но 17 октября атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" выпустил только одну ракету. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки.
Сообщается, что, возможно, это было связано с отказом системы, через которую проходит команда о пуске.
Как сообщают "Ведомости", ракеты, находившиеся на подлодке, входят в состав комплекса Д-9Р, который устанавливался во времена СССР на подлодках проекта "Кальмар".
Подводный крейсер К-44 "Рязань" — последняя подлодка данного типа, остальные утилизировали или планируют утилизовать.
МБР находятся на вооружении более 40 лет, и они не могут давать 100%-й результат.
Специальная комиссия будет разбираться в причинах произошедшего.
Фото: twitter.com
Американский генерал обвинил РФ в срыве учений НАТО в Черном море
На юге РФ стартовали крупномасштабные военные учения
В ЦВО стартовали внеплановые военные учения
Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.