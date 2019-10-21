Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает "РИА Новости".
Он считает, что Соединенные Штаты Америки заранее готовились к тому, чтобы разрушить договор. Цель США - иметь возможность сдерживать Китай и Россию. Шойгу утверждает, что США создавали ударные беспилотные летательные аппараты, а также развертывали на территории европейских стран пусковые установки Мк-41.
Министр заявил, что это доказывает тот факт, что через 16 дней после денонсации договора проводились испытания крылатой ракеты наземного базирования.
Шойгу подчеркнул, что теперь в отметил, что Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе могут появиться вооружения, которые были запрещены договором, что приведет к гонке вооружений. Он подчеркнул, что страны, разместившие вооружения, превратятся в "заложников политики США".
В феврале США заявили о том, что будут выходить из ДРСМД, обвинив Россию в том, что она нарушает его условия. В качестве одного из нарушений США назвали разработку в России ракеты 9М729. США выступили с требованиями об уничтожении ракеты, но Россия отказалась и в июле приостановила срок выполнения условий договора.
2 августа США вышли из ДРСМД, тогда же РФ подтвердила, что договор больше не действует.
Фото: pravda.ru
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