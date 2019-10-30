"Князь Владимир" впервые выстрелил ядерной "Булавой"

Атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой "Булава", разработанной Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев.

Об этом сегодня сообщает Минобороны России.

Испытания прошли в Белом море. Во время пуска субмарина находилась под водой. В ведомстве сообщили, что запуск прошел в штатном режиме. "Булава" была выпущена на полигон Кура на Камчатке.

"Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля", - отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Видео пуска уже размещено на официальном YouTube канале российского оборонного ведомства.

В настоящее время, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ России планируется построить восемь субмарин класса "Борей". Из них построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания, в рамках которых и был произведен сегодняшний запуск "Булавы".

Напомним, что это не первое испытание новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты. О предыдущих запусках читайте в материале Правда. ру.

Фото: © YouTube