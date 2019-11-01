Турецкий военный эксперт назвал союзника России в Третьей мировой войне

В Третьей мировой войне Россия объединится с Соединенными Штатами Америки против Китая.

Такое предсказание в своей книге "Третья мировая война" озвучил турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу.

"Войну начнет та сторона, против которой работает время. Когда ситуация станет невыносимой, этой стороной будут Соединенные Штаты Америки", — цитирует Памукоглу RT.

Анализируя опыт прошлых войн, автор книги пришел к выводу, что США и Россия станут союзниками в борьбе против Китая и Индии.

Турецкий генерал-майор уверен, что Третьей мировой не избежать. Об этом, по его словам, свидетельствуют возросшие траты на вооружение государств, которые претендуют на звание сверхдержав. В своей книге Памукоглу также уточняет, что конфликт затронет не все континенты. Так, он в этом абсолютно уверен, в стороне от военных действий окажутся Южная Америка и Африка.

Кстати, президент США Дональд Трамп заявил, что в Третью мировую войну втянуть всех может Черногория, став новым членом НАТО. По его в Черногории живет "очень агрессивный народ".

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Фото: mirtesen.ru