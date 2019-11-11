США обнародовали сценарий "худшего кошмара" для России

Если Соединенные Штаты Америки начнут продавать странам-союзникам свои атомные подводные лодки, то это станет "худшим кошмаром" для России и Китая.

Об этом написал журнал The National Interest.

По мнению аналитика Гарри Казианиса, Штаты и их союзники станут во много раз сильнее в военном плане, если продадут Австралии несколько подводных лодок класса "Вирджиния". Ведь таким способом США решит сразу несколько задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Поставки Австралии американских субмарин класса "Вирджиния" позволят США и их союзникам усилить военную мощь, что поможет расширить противодействие Китаю", — говорится в публикации американского издания.

Таким образом США намерены противодействовать России с ее новыми подводными лодками класса "Борей". Напомним, что, как рассказывала Правда.ру, эти субмарины способны нанести мощный удар по центрам принятия решений США благодаря тому, что на них установлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут воспроизводить пуски и под водой, и над ее поверхностью.

Если Австралия станет обладательницей американских субмарин, уверен эксперт, она получит гораздо больше возможностей патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это, в свою очередь, будет способствовать усилению военной мощи Вашингтона и его союзников.

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