Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, присвоили статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей власти. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката экс-полковника Валерию Туникову.

Издание считает, что эта мера призвана усилить контроль и ввести ряд ограничений для этапирования Захарченко в колонию строгого режима. Адвокат осужденного утверждает, что за время, проведенное в "Лефортово" Дмитрий Захарченко не имел каких-либо замечаний, не пытался скрыться и не оказывал сопротивление.

Туникова утверждает, что экс-полковнику присвоили статус склонного к побегу на основе оперативной информации, полученной от Федеральной службы безопасности. В личном деле Захарченко будут сделаны соответствующие пометки, а на его одежде появится красная метка, сигнализирующая об опасности для окружающих.