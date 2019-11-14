Арестованный после убийства сожительницы историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.
Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.
"Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й ст. Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого", — цитирует агентство слова защитника.
"Допрос производился с видеофиксацией. Показания давал сквозь слезы, сожалея о содеянном. В следственных действиях также участвовали криминалисты из Москвы", — рассказал юрист.
Почуев попросил не педалировать подробности произошедшего ради объективности расследования и по гуманным соображениям.
Напомним, убийство 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко было совершено 7 ноября. Утром 9 ноября доцент вуза Олег Соколов был задержан у реки Мойки, когда пытался утопить фрагменты тела расчлененной им девушки.
63-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, свою вину он признал и назвал мотивом преступления личный конфликт.
Суд арестовал его на два месяца. Кремль назвал убийство 24-летней аспирантки в Петербурге актом безумия. Отметим, что из СПбГУ Соколова уволили за аморальный проступок.
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.