Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Историк Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя

Силовые структуры » МВД

Арестованный после убийства сожительницы историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.

Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

"Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й ст. Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого", — цитирует агентство слова защитника.

"Допрос производился с видеофиксацией. Показания давал сквозь слезы, сожалея о содеянном. В следственных действиях также участвовали криминалисты из Москвы", — рассказал юрист.

Почуев попросил не педалировать подробности произошедшего ради объективности расследования и по гуманным соображениям.

Напомним, убийство 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко было совершено 7 ноября. Утром 9 ноября доцент вуза Олег Соколов был задержан у реки Мойки, когда пытался утопить фрагменты тела расчлененной им девушки.

63-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, свою вину он признал и назвал мотивом преступления личный конфликт.

Суд арестовал его на два месяца. Кремль назвал убийство 24-летней аспирантки в Петербурге актом безумия. Отметим, что из СПбГУ Соколова уволили за аморальный проступок.

Темы адвокат убийство олег соколов александр почуев
Актуальная аналитика
Формула небес
Скорпионы, которые докапываются до сути - Гороскоп дня
Космос
У Земли не единственная "луна"?
Прошлое
Первыми на сушу вышли лишайники?
Новости Все >
Кремль прокомментировал вероятность объявления 31 декабря выходным
Историк Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя
"Сильная Россия": для борьбы с хулиганами нужна муниципальная милиция
Флорист рассказала, с какими цветами нужно быть осторожнее
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова"
Американские ученые назвали мясо самым вредным продуктом
80% Венеции оказалось под водой
Полиция проводит проверку по угрозам сыну Плющенко
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Последние материалы
Кремль прокомментировал вероятность объявления 31 декабря выходным
Историк Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя
"Сильная Россия": для борьбы с хулиганами нужна муниципальная милиция
Скорпионы, которые докапываются до сути - Гороскоп дня
У Земли не единственная "луна"?
Первыми на сушу вышли лишайники?
Почему сокол не разбивается о добычу?
Какое жилье в Москве снимают богатые иностранцы
Интересные факты о поведении животных
Даже в 80 не поздно начать тренироваться - исследование
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты защитят от образования тромбов
Соломон Соловьев Скорпионы, которые докапываются до сути - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Росмолодежь научит распознавать экстремизм Василий Амирджанов Любовь Степушова Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях? Любовь Степушова
Комментарии
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
В США полагают, что Россия может применить ИИ в военных целях
Коломойский выступил за примирение с Россией
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Верховная рада одобрила отмену моратория на продажу земель
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Коломойский выступил за примирение с Россией
Как сборная России выступит на Евро-2020?
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Газовая война с РФ Украине грозит чрезвычайной ситуацией в энергетике
Коломойский выступил за примирение с Россией
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ