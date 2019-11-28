Грабитель с игрушечным пистолетом задержан в Подмосковье

Грабитель с игрушечным пистолетом и разводным ключом забрал 10 мобильников в Подмосковье. Дерзкого преступника задержали с помощью Росгвардии.

Мужчина ворвался в салон сотовой связи в Черноголовке и, угрожая работнику торговой точки игрушечным пистолетом, разбил ключом витрину. Затем злоумышленник скрылся, прихватив десять аппаратов.

Сотрудники МВД вычислили его по записям камер наружного наблюдения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве. Совместно с бойцами Росгвардии они захватили преступника на месте его временного проживания. Украденные телефоны также были обнаружены там.