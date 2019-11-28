"Универсальные офицеры" появятся в рядах российской армии

"Универсальные офицеры" появились в российских вооружённых силах. Новое подразделение создано по результатам экспериментальной программы.

Из 4500 военнослужащих, участвовавших в эксперименте, лишь 30 человек вошли во вновь сформированное особое подразделение. Они прошло дополнительную подготовку на основе опыта действий в Сирии, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на источник в Минобороны.

В частности, "универсальные офицеры" умеют десантироваться с вертолётов, преодолевать разными способами водные преграды, а также использовать беспилотники в боевой обстановке и стрелять из гаубицы. Таким образом, как отметили в министерстве, военнослужащие освоились во всех четырёх стихиях.

По итогам программы среди них также выбрали лучших в разных областях военного дела.