Случайный прохожий заметил на пустыре в Саратове человеческую голову. Теперь Следственный комитет выяснит, кому она принадлежала.
Совершивший страшную находку в Заводском районе мужчина тут же вызвал полицию. Сотрудники органов обнаружили на пустыре частично разложившуюся голову, ступню в обуви, фрагменты одежды и костей.
Теперь специалистам предстоит установить личность покойного. Решение дальнейших следственных действиях будет приниматься на основании этой проверки, заявили в областном управлении СК.
Ранее на этой неделе в Москве нашли шесть скелетов в ходе рутинных дорожных работ. А в Сочи местный житель случайно наткнулся в лесу на автоматы и боеприпасы к ним.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.