СК проверит, чью голову нашёл житель Саратова

Случайный прохожий заметил на пустыре в Саратове человеческую голову. Теперь Следственный комитет выяснит, кому она принадлежала.

Совершивший страшную находку в Заводском районе мужчина тут же вызвал полицию. Сотрудники органов обнаружили на пустыре частично разложившуюся голову, ступню в обуви, фрагменты одежды и костей.

Теперь специалистам предстоит установить личность покойного. Решение дальнейших следственных действиях будет приниматься на основании этой проверки, заявили в областном управлении СК.

Ранее на этой неделе в Москве нашли шесть скелетов в ходе рутинных дорожных работ. А в Сочи местный житель случайно наткнулся в лесу на автоматы и боеприпасы к ним.