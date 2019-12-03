ВВС США обзаведутся гиперзвуковой ракетой к 2022 году

Компания Lockheed Martin получила заказ от американских ВВС на разработку гиперзвуковой ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) воздушного базирования.

Стоимость разработки новинки составит почти миллиард долларов. К испытаниям ракета по плану будет готова к 2021 году, а ещё через год должна быть готова к применению в бою.

ARRW должен развивать скорость не менее 5 Махов, что сделает его эффективным против современных систем ПРО.

Напомним, ранее генерал Арнольд Банч рассказал, что американские ВВС работают над двумя видами новейшего гиперзвукового оружия.

Также военно-воздушные силы Соединённых Штатов запустили программу "Golden Horde" по разработке "умных" ракет, умеющих взаимодействовать и обмениваться информацией.