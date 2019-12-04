Военный эксперт: беспилотники у границ - способ понервировать

Американские беспилотные летательные аппараты-разведчики с завидным упорством курсируют вдоль границ РФ.

Вот вчера об очередном таком «затяжном» полете над Балтикой, как рассказывала «Правда.ру», сообщало Минобороны страны.

Что им было надо и почему такой повышенный интерес вызывает именно этот участок границы? Об этом рассказал Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук.

- Им важно вскрыть нашу военную группировку в этом районе. Они же все грозятся Калининград захватить и постоянно повторяют, что им для этого хватит нескольких дней. Но не могут недооценивать и наши силы (хотя никогда в этом не признаются). Вот и пытаются узнать, какими силами мы располагаем, что будем делать «если вдруг». Поэтому и летают там, фотографируют, электронные сигналы от наших баз фиксируют.

Такое ощущение, что они дразнят нас. Нет?

- Это такое психологическое давление, запугивание. Это нормально. Нам нужно точно так же себя вести. Пора уже американцев начать нервировать. А то что это: вокруг Англии плаваем на военных кораблях, летаем вокруг Европы. А было бы на пользу больше внимания США уделять. Там неподалеку от них подводные лодки российские есть, так почему бы им почаще не барражировать берегов США проходили?

Тоже дразнить их?

- Да, тоже их дразнить. Пусть чувствуют, что они все время под ударом находятся. Что уязвимы. Потому что пока они там сидят в Конгрессе и «судьбы мира вершат», заявления делают да пальчиком грозят. А должны чувствовать, что наши крылатые ракеты с дальностью в 2 тысяч км влетят прямо в форточку Конгресса, если надо будет. А то привыкли думать, что какие-то там американские солдатики будут в Европе погибать за них, больших и важных, а им-то ничего не будет. А надо, чтоб и конгрессмен, и кандидат в президенты Блумберг почувствовал, что он в Нью-Йорке совсем не в безопасности. Американская элита должна чувствовать личную угрозу. Вот тогда и давление поубавится, и риторика поутихнет.

Наши, может быть, не хотят лишний раз раздражать...

Да, в этом и проблема. Мы хотим быть хорошенькими, добренькими. И не понимаем, что это воспринимается как трусость, как признак слабости. И Запад все больше и больше наглеет. Это - увы - результат такого способа «умиротворения» агрессора, власть его с середины 2000-х годов практикует. Результат все мы видим. Вот если бы проводили жесткую политику изначально, с 2000-х, с момента, когда Прибалтика собиралась вступать в НАТО, может быть, не было бы Прибалтики в НАТО и на Украине этих событий бы не было, и в Грузии. Все умиротворяем. Все у нас партнеры. Вот результат.

Так наши военные на эти беспилотники будут как-то реагировать или не будут?

- Я не знаю. Надо бы, конечно, отреагировать, надо полетать вокруг Нью-Йорка. Тем более нам-то легче там летать. Это они не могут до Москвы долететь. А мы - запросто.