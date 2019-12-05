Минобороны США: 14 тысяч солдат не отправятся на Ближний Восток

Официальный представитель американского Министерства обороны опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о скорой отправке 14.000 военнослужащих на Ближний Восток.

Алисса Фара, представляющая Минобороны, написала в своём твиттере, что репортаж The Wall Street Journal не соответствует действительности.

Во вторник, 4 декабря, американское издание сообщило, что президентская администрация рассматривает возможность отправки на Ближний Восток дополнительного военного континента в количестве 14 тысяч человек. Причиной тому растущие опасения в отношении Ирана.

Ранее "Правда.Ру" писала о сообщениях относительно ракет, якобы переданных Ираном иракским боевикам для борьбы с американскими вооружёнными силами.