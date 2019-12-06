Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Часть, в которой Шамсутдинов расстрелял военных, будет расформирована

Силовые структуры

Забайкальскую воинскую часть, в которой срочник Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел, расформируют до конца года.

Как пояснил Александр Шерин, первый заместитель председателя думского комитета по обороне, "это было вынужденное решение, продиктованное, помимо прочего, широким общественным резонансом".

"Все, что связано с организацией воинской службы, относится к понятию "военная тайна". А здесь не только весь мир узнал о том, что произошло, но и где эта часть, чем занимается, имена-фамилии командиров и личного состава. Поэтому был принят серьезный шаг — реорганизация воинской части", — цитирует слова Шерина ТК НСН.

По словам депутата, иных причин нет. Он сам — об этом "Правда.ру" рассказывала ранее — был в части №54110 с рабочим визитом. И с солдатами беседовал. Никаких оснований для "жестких выводов" о нарушениях или дедовщине не обнаружил.

По неподтвержденным пока сведениям, на базе части, где 25 октября произошла трагедия, будет дислоцировано другое воинское подразделение.

Темы шамсутдинов воинская часть александр шерин расформирование
Актуальная аналитика
Формула небес
"Я - боксер, а он - сопля на заборе" - Гороскоп дня
Мать и дитя
Причины возникновения атопического дерматита
Новости Украины
Что дает жителям Донбасса российский паспорт
Новости Все >
За достойной зарплатой - в ЯНАО: кому дают 80% надбавку сразу
Часть, в которой Шамсутдинов расстрелял военных, будет расформирована
Предприниматель из Кургана: чем я не угодил минфину США?
Ноу-хау строительства школ: придумано на Урале, одобрено в Кремле
Росатом: во ввозимых урановых "хвостах" больше пользы, чем вреда
Украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутренним паспортам
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
США ввели санкции против россиян за деятельность в киберсфере
Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла
Последние материалы
За достойной зарплатой - в ЯНАО: кому дают 80% надбавку сразу
Часть, в которой Шамсутдинов расстрелял военных, будет расформирована
Предприниматель из Кургана: чем я не угодил минфину США?
Ноу-хау строительства школ: придумано на Урале, одобрено в Кремле
Росатом: во ввозимых урановых "хвостах" больше пользы, чем вреда
Украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутренним паспортам
"Я - боксер, а он - сопля на заборе" - Гороскоп дня
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
США ввели санкции против россиян за деятельность в киберсфере
Популярное
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.

В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Мир. Новости мира
Украина и Россия заключили договор на транзит нефти сроком на 10 лет
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Марионетка США Гуайдо разочаровал венесуэльцев
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Россия в миграционной политике повторяет ошибки Франции
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
Гастарбайтеров водителей обяжут поменять права
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Американцы нашли в Ираке иранские ракеты
Американцы нашли в Ираке иранские ракеты
В России появилась новая сексуальная ориентация
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
В России появилось первое производство искусственной рыбы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ