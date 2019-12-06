Часть, в которой Шамсутдинов расстрелял военных, будет расформирована

Забайкальскую воинскую часть, в которой срочник Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел, расформируют до конца года.

Как пояснил Александр Шерин, первый заместитель председателя думского комитета по обороне, "это было вынужденное решение, продиктованное, помимо прочего, широким общественным резонансом".

"Все, что связано с организацией воинской службы, относится к понятию "военная тайна". А здесь не только весь мир узнал о том, что произошло, но и где эта часть, чем занимается, имена-фамилии командиров и личного состава. Поэтому был принят серьезный шаг — реорганизация воинской части", — цитирует слова Шерина ТК НСН.

По словам депутата, иных причин нет. Он сам — об этом "Правда.ру" рассказывала ранее — был в части №54110 с рабочим визитом. И с солдатами беседовал. Никаких оснований для "жестких выводов" о нарушениях или дедовщине не обнаружил.

По неподтвержденным пока сведениям, на базе части, где 25 октября произошла трагедия, будет дислоцировано другое воинское подразделение.