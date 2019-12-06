Извращенца-педофила разыскивают в Казани

Неизвестный мужчина приставал к девятилетней девочке в переполненном автобусе в Казани. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на сайте местного СУ СК, инцидент имел место 4 декабря. Неизвестный воспользовался заполненностью следующего по маршруту №90 автобуса и попытался совершить сексуальные действия с девятилетней пассажиркой. Девочка закричала, и извращенец выскочил из автобуса на ближайшей остановке.

Сейчас ведутся следственные действия с целью установить личность преступника.

Сегодня в Пензенской области был вынесен приговор мужчине, многократно надругавшемуся над тремя девочками, самой старшей из которых было девять.