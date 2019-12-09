Трое крымчан задержаны за избиение полицейских

Два полицейских попали в больницу после нападения пьяных крымчан. Трое нападавших задержаны.

Происшествие имело место ночью 8 декабря в Ленинском районе Республики Крым. Патруль ДПС следовал за машиной, водитель которой, похоже, был нетрезв. Автомобиль остановился во дворе, из дома вышли, видимо, приятели водителя и его пассажиров, все они тоже были пьяны. В адрес подоспевших сотрудников полиции посыпались оскорбления и угрозы.

Один из полицейских произвёл предупредительный выстрел в воздух, но конфликт это не погасило.

В итоге два сотрудника ДПС были госпитализированы, а трое местных жителей — задержаны. Среди пьяных хулиганов от столкновения никто не пострадал. По факту случившегося ведётся проверка, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местного МВД.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о сотруднике ДПС, который был вынужден застрелить угрожавшего ему пистолетом прохожего.