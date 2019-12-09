Адвокаты подозреваемых в убийстве главы центра "Э" обжаловали их арест

Адвокаты шести человек, задержанных по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева, пытаются опротестовать их арест.

Рустам Темирсултанов, адвокат одного из задержанных, Али Картоева, заявил об этом в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Решение о его заключении под стражу было принято с многочисленными процессуальными нарушениями", — заявил Темирсултанов.

По его словам, права задержанного в ходе ареста и допроса грубо нарушались. Темирсултанов добавил, что его коллеги, защищающие интересы других подозреваемых, также подали жалобы на их арест.

Шесть человек были задержаны в связи с убийством главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии в пятницу, 6 декабря, напоминает "Правда.Ру". Речь идёт не только о смерти Ибрагима Эльджаркиева в ноябре этого года, но и о неудачном покушении на него в январе. На данный момент, впрочем, официальные обвинения предъявлены лишь Аслану и Хасану Полонкоевым. Последний был назван главой преступной группировки.