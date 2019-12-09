Адвокаты шести человек, задержанных по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева, пытаются опротестовать их арест.
Рустам Темирсултанов, адвокат одного из задержанных, Али Картоева, заявил об этом в беседе с корреспондентом ТАСС.
"Решение о его заключении под стражу было принято с многочисленными процессуальными нарушениями", — заявил Темирсултанов.
По его словам, права задержанного в ходе ареста и допроса грубо нарушались. Темирсултанов добавил, что его коллеги, защищающие интересы других подозреваемых, также подали жалобы на их арест.
Шесть человек были задержаны в связи с убийством главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии в пятницу, 6 декабря, напоминает "Правда.Ру". Речь идёт не только о смерти Ибрагима Эльджаркиева в ноябре этого года, но и о неудачном покушении на него в январе. На данный момент, впрочем, официальные обвинения предъявлены лишь Аслану и Хасану Полонкоевым. Последний был назван главой преступной группировки.
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