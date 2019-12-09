Убийц и насильников из Коми посадят пожизненно

Двое мужчин приговорены к пожизненному заключению Верховным судом Республики Коми. Их признали виновными в тройном убийстве и ряде других преступлений.

Преступление произошло осенью минувшего года в поселке Кожва. Пьяные друзья поссорились с сожительницей одного из них, а когда её 16-летний сын вмешался в конфликт, так избили его, что юноша скончался. Затем они задушили 13-летнюю сестру убитого, не вовремя вошедшую и ставшую свидетельницей преступления, причём совершили над ребёнком действия сексуального характера. Наконец, злоумышленники заманили в дом дедушку подростков, ожидавшего их, и убили его тоже, заодно прихватив телефоны жертв.

Как сообщает республиканская прокуратура, помимо тюремного заключения с каждого подсудимого будут взысканы 850 тысяч рублей за моральный ущерб.

В Нижнем Новгороде мужчину будут судить за двойное убийство родителей сожительницы, напоминает "Правда.Ру".