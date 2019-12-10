Госдума рассмотрит законопроект о присяге для сотрудников "Росгвардии"

В Госдуму был внесен законопроект, который устанавливает единую присягу для сотрудников "Росгвардии" и порядке ее принесения. Авторами документа выступили руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн.

Пискарев и Хинштейн утверждают, что во всех ведомствах, где используются специальные звания полиции (МВД, ФСИН, ФТС, ФПС МЧС, ФССП) установлены внутренние присяги, однако в "Росгвардии", где также используются полицейские звания, такой присяги нет. Произнесение присяги в торжественном формате будет способствовать формированию у росгвардейцев высокого правового сознания - считают авторы законопроекта.