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Глава ФСБ сообщил о ликвидации террористических групп в регионах РФ

Силовые структуры » ФСБ

Директор федеральной службы безопасности Александр Бортников во время заседания Национального антитеррористического комитета заявил, что в России в этом году были выявлены и ликвидированы 78 законспирированных групп террористов.

Бортников отметил, что эти группы были обнаружены во всех российских федеральных округах. Их участники планировали теракты и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В 2019 году было пресечено 50 преступлений террористической направлений. Всего в ходе операций были нейтрализованы 32 террориста, среди них 9 главарей, задержаны 41 лидер банд, 241 боевик и 606 их пособников.

Кроме того, спецслужбами были ликвидированы 83 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия, а также нейтрализованы 8 преступных групп, которые поставляли оружие в зоны вооруженных конфликтов.

Александр Бортников заявил также об угрозе для Крыма со стороны украинских радикалов, которые стремятся дестабилизировать обстановку на полуострове.

Темы фсб александр бортников группировки террористов национальный антитеррористический комитет
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