Комплекс С-400 "Триумф" поступит на вооружение войск ПВО Центрального военного округа в 2020 году. В течение следующего года личный состав пройдёт переобучение, чтоб пользоваться им.
76-я дивизия противовоздушной обороны, которая получит С-400, базируется в Самарской области. В предыдущие два года эту дивизию уже оснастили новейшими зенитками и радиолокационными комплексами. Более половины техники на вооружении подразделения сейчас относится к новым моделям.
Вчера стало известно, что комплексы С-400, которые Россия поставит Турции, будут обладать уникальной системой обнаружения "свой-чужой", соответствующей стандартам и требованиям НАТО, передаёт "Правда.Ру".
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".