С-400 поступят на вооружение войск ПВЛ Центрального военного округа

Комплекс С-400 "Триумф" поступит на вооружение войск ПВО Центрального военного округа в 2020 году. В течение следующего года личный состав пройдёт переобучение, чтоб пользоваться им.

76-я дивизия противовоздушной обороны, которая получит С-400, базируется в Самарской области. В предыдущие два года эту дивизию уже оснастили новейшими зенитками и радиолокационными комплексами. Более половины техники на вооружении подразделения сейчас относится к новым моделям.

Вчера стало известно, что комплексы С-400, которые Россия поставит Турции, будут обладать уникальной системой обнаружения "свой-чужой", соответствующей стандартам и требованиям НАТО, передаёт "Правда.Ру".