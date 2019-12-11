Полицейские Петербурга будут закутаны в "Коконы"

Специалисты из Санкт-Петербурга разработали новый многофункцональный комплект защиты для сотрудников полиции. Он включает три варианта экипировки и называется "Кокон".

О новинке рассказал заместитель генерального директора Научно-производственного объединения Специальных материалов (НПО СМ) Олег Пузыня. Разработка НПО СМ расфасована по трём сумкам, каждая из которых предназначена для разных ситуаций.

В первой сумке — базовый комплект снаряжения: шлем и бронежилет, электрошокер и т. п.;

Во второй сумке — дополнительное снаряжение на случай массовых беспорядков, предохраняющее от ударов;

В третьей сумке — снаряжение для штурмовых операций, включая дополнительные накладки для бронежилета, защиту плеч, горла и т. д.

Таким образом "Кокон" подходит для задач различных ведомств и широкого спектра оперативных ситуаций, заключил Пузыня.

Защита полиции действительно не помешает: так, недавно два сотрудника ДПС были госпитализированы в Крыму, после того, как на них и их коллег напала толпа нетрезвых друзей нарушителя, напоминает "Правда.Ру".