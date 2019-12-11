Специалисты из Санкт-Петербурга разработали новый многофункцональный комплект защиты для сотрудников полиции. Он включает три варианта экипировки и называется "Кокон".
О новинке рассказал заместитель генерального директора Научно-производственного объединения Специальных материалов (НПО СМ) Олег Пузыня. Разработка НПО СМ расфасована по трём сумкам, каждая из которых предназначена для разных ситуаций.
Таким образом "Кокон" подходит для задач различных ведомств и широкого спектра оперативных ситуаций, заключил Пузыня.
Защита полиции действительно не помешает: так, недавно два сотрудника ДПС были госпитализированы в Крыму, после того, как на них и их коллег напала толпа нетрезвых друзей нарушителя, напоминает "Правда.Ру".
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