США проведут испытания ракет средней дальности в ближайшие дни

Испытательный пуск новой баллистической ракеты средней дальности пройдёт в Калифорнии в четверг или пятницу. Это первые испытания такого оружия в США с тех пор, как страна вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Район протяжённостью около тысячи километров будет закрыт для полётов12 и 13 декабря вблизи авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в международном извещении для авиационного персонала. Ранее американские СМИ сообщали о планах Пентагона испытать ракету среднего радиуса действия до конца этого года. Официальный представитель Минобороны США также подтверждал осенью готовность к таким испытаниям.

Соединённые Штаты официально вышли из ДРСМД в августе этого года, напоминает "Правда.Ру". Договор действовал с 1987 года.