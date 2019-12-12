Боевые "активные экзоскелеты" будут производить в России через 4-6 лет

"Пассивные" экзоскелеты пустят в России в массовое производство в ближайшие два-три года, а "активные", подходящие для боя, — через четыре-шесть лет.

О таких планах рассказала пресс-служба компании "Ростех", в которую входит Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш), где разрабатываются российские экзоскелеты.

При этом "пассивные", то есть не требующие источников питания модели уже были опробованы в Сирии и, возможно, будут включены в боевую экипировку третьего поколения, которую планируется разработать в наступающем году. Они пригодятся сапёрам, бойцам спецназа и другим подразделениям, которым часто необходимо переносить большие тяжести на значительнее расстояния.

"Активные" экзоскелеты, как планируется, смогут автономно работать до суток и обеспечат скорость передвижения до 24 км/ч с нагрузкой до 100 килограммов, а также позволят эффективно использовать пулемёт одной рукой.

"Правда.Ру" уже не раз рассказывала об экспериментальных образцах разработанных российскими специалистами экзоскелетов.