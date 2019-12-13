Вице-адмирал ВС США: Мы не втянемся в гонку вооружений

То, что Россия продолжает работать над новым и совершенствовать существующее ядерное оружие, не сподвигнет Соединенные Штаты Америки вступать в гонку вооружений.

Такое заявление сделал сегодня Дэвид Крити, замглавы Стратегического командования ВС США. Вице-адмирал сказал, буквально, следующее:

"Россия продолжает наращивать ядерные вооружения, которыми США сегодня не обладают. Мы не ставим перед собой цель не отставать от нее и принимать участие в новой гонке вооружений. Наша задача — надлежащим образом сдерживать Москву".

Крити также подчеркнул, что возглавляемое им ведомство считает необходимым проводить модернизацию ядерной триады США, но исключительно для защиты своей страны. Поэтому сейчас военные "консультируют" Госдеп США по вопросам заключения договоров по контролю над вооружениями, вероятных последствий предпринимаемых шагов, а также возможных угроз.

Глава СТРАТКОМа заверил, что он поддержит "любой документ о контроле над вооружениями, который обеспечит безопасность США".

С чего все началось

Напомним, что 2 августа 2019 года по американской инициативе прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного еще в 1987 году между Советским Союзом и США. Формальным, как считают военные аналитики, поводом тогда стало обвинение Штатами России в невыполнении "отдельных" пунктов документа, а именно: наличие ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

Сейчас страны стараются договориться об условиях продления договора СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года.