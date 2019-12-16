Мины нового поколения появятся в российской армии в 2020 году

Разработка новой мины ПТМ-5 и разовой кассеты КПТМ-5 должна быть завершена в наступающем году. Новые боеприпасы будут способны поражать как пехоту, так и технику, включая танки.

Работы над новой миной ведёт концерн "Техмаш", входящий в "Ростех". Этот проект включен в опытно-конструкторскую работу "Нокаут-5". О ходе работ и планах завершить их до конца 2020 года рассказал руководитель предприятия Владимир Лепин.

"Сейчас на предприятиях холдинга ведутся несколько опытно-конструкторских работ", — добавил он.

Новые мины будут многоцелевыми. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о начавшейся разработке "умных" мин, призванных исключить случайные жертвы среди гражданских.