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Источник Правда.Ру

Турция отправила ударный беспилотник на Северный Кипр

Силовые структуры » Министерство обороны

Первый ударный беспилотник Турции был переброшен на Северный Кипр в понедельник, 16 декабря, с разрешения местных властей.

Ранее базировавшийся на турецкой территории Bayraktar TB2 приземлился в аэропорту Гечиткале.

Передислокация дрона произошла на фоне растущей напряжённости в регионе после заключённых между Ливией и Турцией соглашений, которые значительно расширили возможности последней в Восточном Средиземноморье.

Отметим также, что в этот же день несколько военных самолётов США покинули турецкую авиабазу, где дислоцировались ранее.

Правительство Турции — единственное в мире, что признаёт легитимность государства Турецкая республика Северного Кипра, напоминает "Правда.Ру". Именно в непризнанной республике расположился теперь боевой беспилотник.

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