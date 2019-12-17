CNN: разведкорабль РФ действует "небезопасным образом" у берегов США

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" небезопасно ведёт себя в международных водах вблизи юго-восточного побережья Соединённых Штатов.

Об этом сообщил американский телеканал CNN. Он утверждает, что российский корабль избегает использования навигационных огней и игнорирует запросы следующих поблизости коммерческих судов, что создаёт угрозу столкновения.

Американская береговая охрана предупреждает суда в этой зоне о присутствии российского разведкорабля. Минобороны США также уточнило, что американский эсминец держится неподалёку от "Виктора Леонова".

Россия информацию не комментирует...

Российский разведывательный корабль патрулирует этот участок международных вод к востоку от США уже четыре года подряд, утверждает CNN.

Россия пока не прокомментировала эту информацию.

Между тем беспилотные разведывательные аппараты США очень активно летают у российских границ с начала декабря, напоминает "Правда.Ру".