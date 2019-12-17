С оборонного завода России пропали сотни тонн взрывчатки

На федеральном казенном предприятии "Авангард" пропали около 276 тонн взрывчатых веществ. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на постановление следствия. Определено, что хищение проходило с ноября 2017 года по март 2019-го.

Эти взрывчатые вещества должны были быть сданы Минобороны по военному подряду утилизации снарядов. Пропажа обнаружилась в апреле текущего года, когда на предприятии начал работу новый генеральный директор Юрий Шумский и провел полную инвентаризацию.