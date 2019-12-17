На федеральном казенном предприятии "Авангард" пропали около 276 тонн взрывчатых веществ. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на постановление следствия. Определено, что хищение проходило с ноября 2017 года по март 2019-го.
Эти взрывчатые вещества должны были быть сданы Минобороны по военному подряду утилизации снарядов. Пропажа обнаружилась в апреле текущего года, когда на предприятии начал работу новый генеральный директор Юрий Шумский и провел полную инвентаризацию.
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