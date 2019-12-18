Перемирие в Сирии нарушено больше 80 раз за сутки

За последние сутки перемирие в Сирии было нарушено до 85 раз. О нарушениях режима прекращения боевых действий сообщило российское Минобороны.

О 40 случаях открытия огня на сирийской территории сообщает турецкая часть совместной комиссии по перемирию, 45 таких случаев зарегистрировала российская половина той же комиссии. Наиболее часто стрельбу открывали в провинции Идлиб.

"Правда.Ру" сообщала об очередном российско-турецком патрулировании, проведённом 17 декабря на сирийской границе. Кроме того, вчера в провинциях Идлиб и Хасеке провели две гуманитарные акции для беженцев.