Россия и Сирия рассказали, что мешает возвращению беженцев

В среду межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление о проблемах, мешающих возвращению беженцев.

В документе отмечено, что совместные усилия двух стран принесли плоды: более двух миллионов сирийцев вернулись в места прежнего проживания, в том числе свыше 726 тысяч людей, бежавших за рубеж. Власти страны наращивают темп восстановления инфраструктуры и социальных объектов, чтобы ответить на запросы стремящихся на родину беженцев.

Также всё больше других государств и международных организаций видят необходимость содействовать возвращению перемещённых лиц в Сирию и присоединяются к работе в этом направлении.

Угроза гуманитарному благополучию Сирии

Однако сохраняются и проблемы, причём они исходят в первую очередь не из Сирии.

"США и их союзники продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в Сирийской Арабской Республике", — отмечается в заявлении.

Соединённые Штаты стремятся сохранить контроль над нефтяными месторождениями на сирийской территории и для этого искусственно поддерживает напряженность в регионе. Особую обеспокоенность российско-сирийских гуманитарных специалистов вызывают лагеря беженцев "Рукбан", где холода угрожают жизням перемещённых лиц, и "Эль-Холь", страдающий от значительного перенаселения.

Авторы заявления отметили, что часть ответственности лежит на европейских государствах, отказывающихся, в отличие от России, принять обратно своих граждан, воевавших в Сирии на стороне ИГ (запрещено в РФ).

Беженцы из Ракки до сих пор не могут вернуться в свои дома

Наконец, большую обеспокоенность вызывает ситуация в провинции Ракка. Отступающие боевики оставили там большое количество мин-ловушек, столица провинции до сих пор не очищена от завалов, там недостаёт не только лекарств, но даже чистой воды. Таким образом, беженцы из Ракки до сих пор не могут вернуться в свои дома.

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной РФ, и Хусейн Махлюф, сирийский министр муниципального управления и экологии, выразили надежду, что мировое сообщество примет активное участие в разминировании и поможет сирийским гражданам вернуться на родину.