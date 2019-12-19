Первая партия АДС (автоматов двухсредных специальных) отгружена в российские вооружённые силы. Автомат, способный стрелять как на воздухе, так и под водой, предназначен для спецназа.
Серийное производство АДС уже освоено, сообщила пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы".
"В опытную эксплуатацию автоматы были переданы еще несколько лет назад", — отметили там.
По результатам этих первых опытов оружие было доработано для максимальной эффективности и удобства бойцов, а затем пущено "в серию".
Ранее войскам специального назначения приходилось нести на себе два комплекта оружия при работе на воде: АК для стрельбы в воздухе и автомат подводный специальный (АПС) для поражения подводных целей. АДС сможет заменить их оба и тем самым разгрузить спецназовца.
К тому же АДС обладает меньшей общей длиной при той же протяжённости ствола и превосходит аналоги по балансировке. Благодаря уменьшению размеров автомата бойцам не потребуется складывать приклад при его переноске.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в ближайшие годы на вооружение российской армии поступят экзоскелеты, которые позволят военнослужащим переносить тяжелые грузы без особых усилий.
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