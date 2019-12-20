Бельгийские солдаты не помещаются в бронемашины после их модификации

Бельгийская армия решила повысить безопасность своих бронемашин "Pandur". В результате улучшений они стали такими тесными, что большинство рослых солдат в них не поместятся.

Из-за проведённых модификаций, на которые был потрачен 31 миллион евро, интерьер машины изменился таким образом, что там может работать водитель или наводчик не выше 170 см ростом.

Разоблачения о высотных ограничениях появились в докладе канала VRT, но не были оспорены военными. Это исключило бы большинство бельгийских солдат, так как бельгийские мужчины известны тем, что являются одними из самых высоких в мире.

Армия настаивает, что экипажи бронетехники всегда имели ограничения по высоте.

Зачем модифицировали "Pandur"

Автопарк из 44 машин "Pandur" был закуплен у австрийской фирмы в 1996 году. Его потребовалось изменить для использования в зарубежных операциях, в том числе в Мали в 2021 году. Бронетранспортеры не имели достаточной защиты от придорожных бомб и нуждались во втором приподнятом этаже, а также в кондиционировании воздуха для жарких стран.

Многие политики уже назвали модификацию впустую растраченными деньгами, а армейские чины заявили, что обновление бронемашин ещё не завершено.