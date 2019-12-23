Первый комплект новейшей системы ПВО "Витязь" поступил в Минобороны

Первый комплект системы противовоздушной обороны (ПВО) С-350 "Витязь" получен российским Министерством обороны в воскресенье, 22 декабря.

"Витязи" тожественно передали заказчику на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщает пресс-служба концерна "Алма-Антей". При этом С-350 были сразу же успешно испытаны и поразили воздушные цели.

Зенитно-ракетная система "Витязь" создана для отражения массированных воздушных атак. Она действует целиком автоматически и при этом может быть использована как отдельно, так и в составе эшелона ПВО. Система, как ранее сообщали в российском Минобороны, обладает повышенными боевыми характеристиками в сравнении с аналогами.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", новейшие комплексы "Ярс" заступили на боевое дежурство в этом декабре в Алтайском крае.