Французы уничтожили 40 исламистов при поддержке беспилотников

Французские военные заявили, что атака, проведённая против исламистских боевиков в Мали в минувшие выходные, была первым случаем применения вооруженных беспилотников во время конфликта.

В субботу президент Эммануэль Макрон заявил, что французские войска убили 33 джихадистов в провинции Мопти. Этот район контролируется исламистской группировкой "Катиба Мачина".

В новом военном заявлении говорится, что удар беспилотника произошел во время последовавшей за этим основной операции, добавив, что общее число уничтоженных джихадистов теперь возросло до 40.

Удар был нанесен всего через два дня после того, как французская армия заявила, что закончила испытания дистанционно пилотируемых вооруженных беспилотников, напоминает "Правда.Ру".