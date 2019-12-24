Российские ПВО отразил атаку на базу Хмеймим в Сирии

Средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников на принадлежащую Российской Федерации авиабазу Хмеймим в ночь на понедельник. Об этом сообщил СМИ генерал-майор Юрий Боренков, возглавляющий Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Беспилотники были обнаружены на подлёте к российской базе в 23:02 по местному времени, после захода солнца. Атака двух дронов была успешно отражена отечественными системами противовоздушной обороны, заявил генерал.

"Пострадавших или материального ущерба нет", — добавил он, уточнив, что нападение не повлияло на функционирование базы.

Американский след?

Хотя Юрий Боренков в своём заявлении назвал тех, кто направил атаку беспилотников, боевиками незаконных формирований, ранее СМИ указывали на весомые свидетельства, что за нападением могут стоять Соединённые Штаты. Американский самолёт-разведчик более трёх часов летал неподалёку от мест базирования российских войск в Сирии вчера, напоминает "Правда.Ру".

Как ранее сообщалось, в минувшие выходные Франция впервые использовала на практике боевые дроны в Африке и уничтожила с их помощью семерых исламистов в Мали.