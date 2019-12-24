Американский ракетный эсминец пришвартовался в Одессе

Ракетный эсминец США USS Ross зашёл в украинский порт в Одессе, информируют местные СМИ.

Как сообщается, американский военный корабль пришвартовался около десяти утра по местному времени (11:00 по Москве).

Боевые суда НАТО заходят в Чёрное море уже в тринадцатый раз за этот год. Ранее эсминец ВМФ США USS Porter заходил в акваторию Чёрного моря, чтобы продемонстрировать, что Соединённые Штаты поддерживают свободу судоходства, напоминает "Правда.Ру".