Ракетный эсминец США USS Ross зашёл в украинский порт в Одессе, информируют местные СМИ.
Как сообщается, американский военный корабль пришвартовался около десяти утра по местному времени (11:00 по Москве).
Боевые суда НАТО заходят в Чёрное море уже в тринадцатый раз за этот год. Ранее эсминец ВМФ США USS Porter заходил в акваторию Чёрного моря, чтобы продемонстрировать, что Соединённые Штаты поддерживают свободу судоходства, напоминает "Правда.Ру".
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.