Фотоколлаж использовало командование ВСУ для обвинения РФ в "агрессии"

Вчера командование ВС Украины распространило фото, на котором «зафиксирована агрессия ВКС России».

В сопровождавшем картинку сообщении написано, что «российские самолеты атаковали ракетный эсминец США «Ross» в Чёрном море».

Размещено объявление на сайте Воздушных сил ВСУ.

Впрочем, военные Незалежной признались, что опубликованное фото - это коллаж. И использовано оно «для визуализации агрессивного поведения РФ».

«Имитации нападения с воздуха подвергся, по данным нашей разведки, ракетный эсминец США «Ross», который направлялся к порту Одесса. Российские самолеты совершили над ним маневр, типичный для авиаудара крылатыми ракетами. После чего вернулись на свой аэродром. ... бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны. Особенно те, что ввели против нее санкции», -

- написано под фейковой картинкой.

Напомним, американский военный корабль 24 декабря прибыл в порт Одессы. Подробнее об этом читайте здесь.

Фото: Воздушные силы ВСУ