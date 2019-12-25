Вчера командование ВС Украины распространило фото, на котором «зафиксирована агрессия ВКС России».
В сопровождавшем картинку сообщении написано, что «российские самолеты атаковали ракетный эсминец США «Ross» в Чёрном море».
Размещено объявление на сайте Воздушных сил ВСУ.
Впрочем, военные Незалежной признались, что опубликованное фото - это коллаж. И использовано оно «для визуализации агрессивного поведения РФ».
«Имитации нападения с воздуха подвергся, по данным нашей разведки, ракетный эсминец США «Ross», который направлялся к порту Одесса. Российские самолеты совершили над ним маневр, типичный для авиаудара крылатыми ракетами. После чего вернулись на свой аэродром. ... бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны. Особенно те, что ввели против нее санкции», -
- написано под фейковой картинкой.
Напомним, американский военный корабль 24 декабря прибыл в порт Одессы. Подробнее об этом читайте здесь.
Фото: Воздушные силы ВСУ
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