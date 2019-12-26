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Источник Правда.Ру

Имущество замглавы российского Генштаба арестовано судом

Силовые структуры

Сегодня стало известно, что имущество Халила Арсланова, замглавы Генштаба ВС РФ, обвиняемого в мошенничестве при проведении госзакупок, арестовано по решению московского суда.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Арест судом наложен на недвижимость и земельные участки, принадлежащие генерал-полковнику Арсланову. Общая сумма арестованных объектов исчисляется несколькими миллионами рублей", — написано в материале ИА.

Данное решение еще не вступило в законную силу, поскольку, как стало известно "5 каналу", Арсланов его обжаловал в вышестоящей инстанции.

Кстати, от занимаемой должности заместитель главы российского Генштаба тоже пока еще не отстранен. Сейчас он находится в очередном отпуске.

Напомним, что, как рассказывала ранее "Правда.ру", обвинение в хищениях более двух миллиардов бюджетных рублей было предъявлено генерал-полковнику еще в октябре. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

Темы суд хищения генштаб халил арсланов арест имущества генерал-полковник
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