Имущество замглавы российского Генштаба арестовано судом

Сегодня стало известно, что имущество Халила Арсланова, замглавы Генштаба ВС РФ, обвиняемого в мошенничестве при проведении госзакупок, арестовано по решению московского суда.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Арест судом наложен на недвижимость и земельные участки, принадлежащие генерал-полковнику Арсланову. Общая сумма арестованных объектов исчисляется несколькими миллионами рублей", — написано в материале ИА.

Данное решение еще не вступило в законную силу, поскольку, как стало известно "5 каналу", Арсланов его обжаловал в вышестоящей инстанции.

Кстати, от занимаемой должности заместитель главы российского Генштаба тоже пока еще не отстранен. Сейчас он находится в очередном отпуске.

Напомним, что, как рассказывала ранее "Правда.ру", обвинение в хищениях более двух миллиардов бюджетных рублей было предъявлено генерал-полковнику еще в октябре. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.