Военные России и США сошлись в рукопашной схватке в Сирии

В провинции Хасака на северо-востоке Сирии произошло столкновение между российскими и американскими военными.

Оппозиционная организация "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR) сообщает, что бой якобы перешел в рукопашную схватку.

Как сообщает "Русская весна", столкновение произошло в курдском районе Тель-Тамер.

Известно, что несколько военных США шли по городу в сопровождении команды с переводчиком. Они хотели узнать, что думают местные жители по поводу присутствия американских военных в этом районе. Оказалось, что все население считает их предателями.

Также американцы ездили по районам, в которых проживают арабы племени аш-Шарабин и курды. В этом же районе были и русские военные, возник конфликт, который перерос в рукопашный бой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что военная полиция РФ заняла опорный пункт американских военных в Сирии.