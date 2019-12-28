Полиция нашла угнанный лимузин Сталина

Сотрудникам полиции удалось найти угнанный автомобиль ЗИС-115, на котором с 1949 года ездил Иосиф Сталин. Машина находилась в гаражном боксе. Правоохранители предполагают, что бокс - это "буферная зона", где злоумышленники хотели поменять номера. Затем автомобиль планировки перегнать в другое место.

Сейчас личную машину Сталина оценивают в 2,5 миллиона евро даже несмотря на то, что она не на ходу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что житель Москвы заявил в полицию об угоне лимузина Сталина. Последние десять лет машина находилась в гараже на Новосходневском шоссе и не заводилась. Владелец автомобиля находится в Одессе.