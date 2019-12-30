Воздушная тревога была ошибочно объявлена на базе США в Южной Корее

На военной базе США в Южной Корее сработал сигнал тревоги в разгар истерии по поводу "новогодних подарков" от КНДР.

Лагерь "Кейси", который находится недалеко от границы между Северной и Южной Кореей, был ранее (на этой неделе) напуган, когда случайно сработала тревожная сирена вместо сигнала горна в четверг вечером из-за "человеческой ошибки", заявил подполковник Мартин Крайтон, сотрудник по связям с общественностью 2-й пехотной дивизии.

"Оператор немедленно определил ошибку и предупредил подразделения на Кэмп-Кейси о ложной тревоге", — говорится в заявлении.

Официальные лица в регионе были в состоянии повышенной готовности после того, как Северная Корея установила крайний срок на конец года, требуя новых уступок по ядерной программе от Соединенных Штатов.

За день до сирены в Кэмп-Кейси японский канал NHK также вызвал панику, ошибочно отправив сообщение о том, что Северная Корея выпустила ракету, которая приземлилась у северо-восточного острова страны Хоккайдо. Канал позже пояснил, что предупреждение было сделано в рамках обучения персонала СМИ, и принёс извинения.