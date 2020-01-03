Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

Пентагон подтвердил, что в процессе операции, проводившейся американскими военными, в Багдаде был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани.

Он был убит по приказу Трампа

Также в Пентагоне добавили, что задача США - защитить интересы государства и своих граждан.

После известия об убийстве генерала американский президент публиковал в Twitter флаг США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, чего боится Пентагон в связи с поставками С-400.