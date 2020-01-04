Самолет-разведчик военно-воздушных сил США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
Сообщается, что самолет около 11:05 вылетел из Литвы и взял курс в направлении российской границы. Самолет летел на высоте более 8 тысяч метров со скоростью около 450 км в час.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский самолет разведал обстановку у границ РФ.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.