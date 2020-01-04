Самолет ВВС США провел разведку у российских границ

Самолет-разведчик военно-воздушных сил США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.

Сообщается, что самолет около 11:05 вылетел из Литвы и взял курс в направлении российской границы. Самолет летел на высоте более 8 тысяч метров со скоростью около 450 км в час.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский самолет разведал обстановку у границ РФ.