Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии

Российский большой десантный корабль "Орск" получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире.

Пока точно неизвестно, где корабль получил повреждения. Согласно одной из версий, корабль получил повреждения у берегов Сирии, по другой — у границ Турции.

Наиболее вероятная причина - техническая неисправность, связанная с силовыми установками.Также есть и версия саботажа.

ВМФ России пока никак не прокомментировал данную информацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что десантный корабль "Орск" выполнил комплекс артиллерийских стрельб в морском полигоне.