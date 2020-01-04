Российский большой десантный корабль "Орск" получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире.
Пока точно неизвестно, где корабль получил повреждения. Согласно одной из версий, корабль получил повреждения у берегов Сирии, по другой — у границ Турции.
Наиболее вероятная причина - техническая неисправность, связанная с силовыми установками.Также есть и версия саботажа.
ВМФ России пока никак не прокомментировал данную информацию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что десантный корабль "Орск" выполнил комплекс артиллерийских стрельб в морском полигоне.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.