По меньшей мере 28 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате авиаудара по военному училищу в ливийской столице Триполи, сообщили официальные лица.
Детали неясны, но в сообщениях говорится, что атаку, возможно, провели силы генерала Халифы Хафтара, которые базируется на востоке Ливии.
На кадрах с места происшествия были видны тела, разбросанные по земле.
"В результате воздушного налета на военное училище в Триполи погибли 28 курсантов и еще десятки получили ранения",- заявил представитель минздрава базирующегося в ливийской столице правительства национального согласия Амин аль-Хашеми.
Борьба между этими двумя силами идёт в Ливии уже давно и в последнее время значительно обострилась, напоминает "Правда.Ру".
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