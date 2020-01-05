28 курсантов погибли при авиаударе в Ливии

По меньшей мере 28 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате авиаудара по военному училищу в ливийской столице Триполи, сообщили официальные лица.

Детали неясны, но в сообщениях говорится, что атаку, возможно, провели силы генерала Халифы Хафтара, которые базируется на востоке Ливии.

На кадрах с места происшествия были видны тела, разбросанные по земле.

"В результате воздушного налета на военное училище в Триполи погибли 28 курсантов и еще десятки получили ранения",- заявил представитель минздрава базирующегося в ливийской столице правительства национального согласия Амин аль-Хашеми.

Борьба между этими двумя силами идёт в Ливии уже давно и в последнее время значительно обострилась, напоминает "Правда.Ру".