Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"

Иран нанёс по нескольким расположенным на территории Ирака базам США ракетные удары в ночь на среду. Атака была названа "Мученик Сулеймани".

Изначально об этом сообщило элитное иранское воинское подразделение Корпус стражей исламской революции (КСИР), позднее факт нападения официально подтвердил Пентагон.

Ракетным атакам подверглись базы ВВС в Аль-Асаде и Эрбиле. Среди военнослужащих из Америки и антитеррористического альянса, по предварительным данным, никто не пострадал.

В то же время в самом Ираке коалиция местных боевиков "Силы народной мобилизации" пообещала дать сокрушительный ответ на американскую агрессию. Изначально эта коалиция была сформирована для борьбы с ИГ (запрещённая в России организация), но сейчас её бойцы очень тесно связаны с КСИР.

Патовое положение

Американский президент Дональд Трамп провёл закрытое совещание по проблеме нацбезопасности и отложил ранее запланированное на сегодня обращение к гражданам страны.

При этом Тегеран уже заявил, что если Штаты попытаются провести ответную акцию, за этим последуют гораздо более серьёзные атаки.