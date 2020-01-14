В Ленинградской области разместят первую ЗРС С-350 "Витязь"

Ленобласть станет первым регионом, в который будут направлены на боевое дежурство зенитно-ракетные системы С-350 "Витязь".

Поступление на вооружение С-350 позволит повысить эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза, сообщили в Воздушно-космических войсках РФ. Данная система призвана заменить С-300ПС.

В декабре прошлого российские ВС получили получили первую систему С-350 средней дальности.

ВС РФ планируют до 2027 года поставить на боевое дежурство 12 дивизионов С-350.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министерство обороны РФ получило новые С-350.